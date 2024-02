Zinsanhebung statt Zinssenkung? +++ Bullishe Seitwärtskonsolidierung des DAX Zinsanhebung statt Zinssenkung? von Sven Weisenhaus Zweimal habe ich in der vergangenen Woche berichtet, dass die Kurse an den Aktienmärkten zunächst auf Talfahrt gegangen sind, weil die Zinssenkungsspekulationen der Anleger einen Dämpfer erhielten, es in beiden Fällen aber zu schnellen Erholungen kam, da sich die Anleger auf die Stärke der US-Wirtschaft konzentrieren. Beim ersten Mal war die US-Notenbank (Fed) der Grund ...

