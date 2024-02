© Foto: Igor Golovniov - picture alliance



Den Anlegern von Chipotle Mexican Grill scheint das am Dienstagabend vorgelegte Zahlenwerk bestens zu schmecken! Nach einer ansprechenden Quartalsbilanz stieg die Aktie in der US-Nachbörse auf ein neues Allzeithoch.Deutlich dynamischer als McDonald's Zum Wochenauftakt hatte Burgerbrater McDonald's mit seinen Zahlen die US-Quartalssaison für große Fast-Food-Ketten eröffnet, konnte aufgrund einer Nachfrage- und Wachstumsschwäche vor allem im Nahen und Mittleren Osten aber nicht überzeugen. Wie es besser geht, hat gestern Abend Chipotle Mexican Grill gezeigt: Die schon in den vergangenen Jahren enorm wachstumsstarke Kette hat sich im abgelaufenen Quartal noch einmal deutlich steigern …