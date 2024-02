MorphoSys -2.96% FoxSr (AKTIEOKT): update meines Kommentars vom 5.2.2024 "Aktien im Schlußverkauf" hat gestern früh bis 8:07 Uhr zu Kursen bis 67,28 Euro ein Drittel der Position MORPHOSYS verkauft und den Best Trade verbessert. Gestern Abend um 20:07 Uhr wurde zu 61,90 Euro zurückgekauft, nachdem ein Analysehaus die Novartis-Übernahme in 6 Monaten in Zweifel zog und der Kurs von Morphosys bis zu 10% vom Top verloren hatte. Nach der BaFin-Genehmigung wird das Übernahmeangebot schriftlich präsentiert. Dann sollten sich die Fragezeichen klären. "Aktien im Schlußverkauf" wird opportunistisch agieren ...

