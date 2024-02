Chartcheck Element79 Gold: Einjähriger Abwärtstrend beendet

Anzeige / Werbung

Gelingt auch der Sprung über die 200 -Tagelinie?

Der Aktienkurs des kanadischen Goldexplorers Element79 Gold (CSE ELEM / WKN A3EX7N) konnte sich im Frühjahr des vergangenen Jahres nicht über der Marke von einem kanadischen Dollar halten und bewegte sich danach innerhalb des blauen Abwärtstrendkanals stetig abwärts. In den letzten Januartagen gelang es dem Kurs, begleitet von deutlich erhöhten Umsätzen, zügig und eindeutig die 100 Tagelinie und die obere Linie des Trendkanals zu überwinden. Damit hat seit dem Novembertief mehr als eine Verdoppelung stattgefunden - derzeit läuft der Versuch, auch über die 200 Tagelinie zu kommen und dann weiter anzusteigen. Ein kleiner Sprung über die 200er ist in den letzten Tagen gelungen und es bleibt zu beobachten, ob der heutige backtest zurück auf diese Linie erfolgreich bewältigt wird.

Quelle: Comdirect

Die 200 Tagelinie fällt noch, was negativ zu Buche schlägt, dagegen hat erfreulicherweise die 100 Tagelinie - wenn auch bisher nur minimal - wieder den Weg nach oben eingeschlagen.

Der MACD Indikator konnte kürzlich ein charttechnisches Kaufsignal generieren (blaue Linie kreuzt rote Linie aufwärts) und auch dem Trendbestätiger gelang mit einem fulminanten Anstieg wieder der Sprung über die neutrale 100 in das positive Terrain, in welchem er aktuell weiter ansteigt. Der Chaikin Money Flow stieg bereits in den letzten Novembertagen in die grüne Zone, die einen Zufluss von Kapital in die Aktie anzeigt, und verblieb dort bis auf eine kleine Pause Anfang Januar. Der Overbought/ Oversold Indikator reagierte auf die Vehemenz des Kursanstieges mit einem Peak in den überkauften Bereich (oberhalb 2,0). Dies wurde aber zügig korrigiert - aktuell steht der Indikator bei 1,0 und ist damit klar positiv aber nicht überhitzt.

Jetzt die wichtigsten Rohstoff-News direkt ins Postfach!

Oder folgen Sie Goldinvest.de auf LinkedIn

Risikohinweis: Die Inhalte von www.goldinvest.de und allen weiteren genutzten Informationsplattformen der GOLDINVEST Consulting GmbH dienen ausschließlich der Information der Leser und stellen keine wie immer geartete Handlungsaufforderung dar. Weder explizit noch implizit sind sie als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Des Weiteren ersetzten sie in keinster Weise eine individuelle fachkundige Anlageberatung, stellen vielmehr werbliche / journalistische Texte dar. Leser, die aufgrund der hier angebotenen Informationen Anlageentscheidungen treffen bzw. Transaktionen durchführen, handeln vollständig auf eigene Gefahr. Der Erwerb von Wertpapieren birgt hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die GOLDINVEST Consulting GmbH und ihre Autoren schließen jedwede Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie für Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der hier angebotenen Artikel ausdrücklich aus. Bitte beachten Sie auch unsere Nutzungshinweise.

Laut §34 WpHG möchten wir darauf hinweisen, dass Partner, Autoren und/oder Mitarbeiter der GOLDINVEST Consulting GmbH Aktien der Element79 Gold Corp. halten oder halten können und somit ein Interessenskonflikt besteht oder bestehen kann. Wir können außerdem nicht ausschließen, dass andere Börsenbriefe, Medien oder Research-Firmen die von uns besprochenen Werte im gleichen Zeitraum besprechen. Daher kann es in diesem Zeitraum zur symmetrischen Informations- und Meinungsgenerierung kommen. Ferner besteht zwischen der Element79 Gold Corp. und der GOLDINVEST Consulting GmbH ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag, direkt oder indirekt, womit ebenfalls ein Interessenkonflikt gegeben ist. Zumal die GOLDINVEST Consulting GmbH in diesem Fall für die Berichterstattung zum erwähnten Unternehmen entgeltlich entlohnt wird.

Enthaltene Werte: CA28619A2002