Hannover (www.anleihencheck.de) - Auch an den vergangenen fünf Handelstagen nutzten einige Institute die konstruktiven Marktgegebenheiten, so Dr. Frederik Kunze und Lukas Kühne von der NORD/LB in einer aktuellen Ausgabe von "Covered Bond & SSA View".Am letzten Handelstag eines sehr aktiven Januars seien die Berlin Hyp (DE) sowie die Achmea Bank (NL) auf ihre Investoren zugegangen. Die Berliner seien mit ihrem Grünen Pfandbrief (3,3y; EUR 500 Mio.; WNG) bei ms +21 Bp area in die Vermarktungsphase gestartet. Der finale Reoffer-Spread habe schließlich sieben Basispunkte enger bei ms +14 Bp fixiert werden können, sodass für diese Transaktion keine NIP gezahlt worden sei. Der Achmea-Bond (ISIN XS2761358055/ WKN A3LUCL) sei zwar ebenfalls mit einer vorab fixierten Emissionsgröße (EUR 500 Mio.) angekündigt worden, die Emittentin habe sich aber in das längere Laufzeitsegment vorgewagt. Der Spread sei bei ms +47 Bp festgelegt worden (Guidance: ms +55 Bp area). Die Bid-to-cover-Ratio habe bei einem finalen Orderbuch in Höhe von EUR 2,9 Mrd. bei 5,7x gelegen. ...

