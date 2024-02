Toyota investiert weitere 1,3 Milliarden US-Dollar in sein bestehendes Fahrzeugwerk im US-Bundesstaat Kentucky, um dort künftig auch Elektroautos zu produzieren. Das Werk erhält in diesem Zuge zudem eine Batteriepack-Montagelinie. Die neue Investition in das US-Fahrzeugwerk soll unter anderem die Fertigung eines großen E-SUV vorbereiten, das Toyota ab 2025 in Kentucky bauen will. Bei dem Siebensitzer wird es sich nach früheren Angaben um ein völlig ...

