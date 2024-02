Der dänische Windanlagenhersteller Vestas hat seine Zahlen für das abgeschlossene Geschäftsjahr veröffentlicht. Nach einem Verlustjahr kehrt der Konzern wieder in die Gewinnzone zurück. Die Ergebnisse kommen am Markt gut an: Die Aktie springt in die Höhe.Mit einem angepassten EBIT von 231 Millionen Euro konnte sich Vestas deutlich erholen und einen signifikanten Umschwung im Vergleich zum Vorjahresverlust ...

Den vollständigen Artikel lesen ...