© Foto: Richard Drew - picture alliance / ASSOCIATED PRESS



US-Investoren sind so bullish in Bezug auf Technologiewerte, dass selbst ein kleiner Schluckauf den technologielastigen Nasdaq-100 auf Talfahrt schicken könnte, so die Meinung eines Teams von Citigroup-Aktienstrategen. Die Positionierung in den Nasdaq-100-Futures ist nach Ansicht der Citi-Strategen gefährlich nach oben gedehnt worden. Short-Positionen bei den Index-Futures wurden "vollständig abgebaut", warnt das Team. Die bullische Positionierung liegt derzeit bei 97 Prozent im Vergleich zur Vergangenheit. Viele dieser zinsbullischen Anleger sitzen auf relativ geringen Gewinnen, was ihre Positionen noch anfälliger mache, da der durchschnittliche Händler nur einen geringen Puffer zwischen …