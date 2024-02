Seit heute notiert die Renk Group AG (ISIN: DE000RENK730) im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse. Der erste Preis der Aktie betrug 17,50 Euro. Der Platzierungspreis lag bei 15,0 Euro.Insgesamt konnte Renk 33,33 Mio. Aktien platzieren. Die Renk Group AG mit Hauptsitz in Augsburg ist Hersteller von Antriebstechniken in zivilen und militärischen Endmärkten. Das Produktportfolio umfasst Getriebe, Fahrzeugantriebe, Powerpacks, hybride Antriebe, Federungssysteme, Gleitlager, Kupplungen und Prüfsysteme. Im Geschäftsjahr 2022 erzielte das Unternehmen Umsätze in Höhe von 849 Mio. Euro.

