Zwar vermeldete ENPHASE ENERGY einen Rückgang bei Gewinn und Umsatz. Und unterschritt auch noch die Erwartungen der Analysten. Doch ließ man auch verlauten, dass die Durststrecke nun bald überwunden ist. Das Unternehmen glaubt, dass Q1 die Talsohle sein könnte. Man rechnet damit, dass sich die Lagerbestände in Europa bald wieder normalisieren und sich die Nachfrage nach den Produkten des Unternehmens dementsprechend wieder erholen wird. Das freut die Anleger, die die Aktie vorbörslich um 14 % in die Höhe schießen lassen.



Catharina Nitsch aus Ihrer Bernecker Redaktion



