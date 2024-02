LAIQONs vorläufige GJ23-Ergebnisse zeigen ein robustes Umsatzwachstum von 42% bei rekordverdächtigen AuMs von 6,1 Mrd. EUR. Der Umsatz im GJ23 erreichte 30,7 Mio. EUR, angetrieben von allen operativen Einheiten, insbesondere LAIQON Digital Wealth mit einem Umsatzwachstum von fast 180% im Jahresvergleich. Allerdings konnte das Unternehmen keine signifikanten Performance Fees generieren, was zu einer Unterschreitung der Erwartungen von AlsterResearch beitrug. Trotzdem bleiben die Analysten optimistisch, was die möglichen Performance Fees im GJ24 angeht, da sich die Produkte den Hurdle Rates nähern. Dennoch habe sich das EBITDA deutlich auf EUR -4,75 Mio. verbessert, was auf Skalierungseffekte und gestraffte interne Prozesse zurückzuführen sei, trotz laufender Investitionen in Personal und Vorabinvestitionen im Hinblick auf die Kooperationsvereinbarungen von LAIQON mit Union Investment. Für die Zukunft erwarte AlsterResearch weiteres Wachstum durch die Nutzung von Skaleneffekten, Kosteneffizienzen und die Umsetzung der Vertriebsstrategie. Die Experten halten daher an ihrem BUY-Rating mit einem leicht angepassten Kursziel von EUR 10,50 (alt EUR 10,75) fest, was das Vertrauen in die langfristigen Perspektiven des Unternehmens widerspiegelt. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/LAIQON%20AG.





