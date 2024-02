Pressemitteilung der ID Finance Investments, S.L.:

ID Finance sichert sich eine Finanzierung in Höhe von 150 Millionen US-Dollar, angeführt von der i80 Group

ID Finance, führendes Fintech-Unternehmen in Spanien und Mexiko, hat eine Finanzierung in Höhe von 150 Millionen US-Dollar mit der i80 Group abgeschlossen, in der bisher größten Finanzierungsrunde der Unternehmensgeschichte. Das aufgebrachte Kapital soll die Expansion von Plazo, die Finanz-Wellness-App von ID Finance und Eckpfeiler seiner strategischen Initiativen, beschleunigen.

Diese Transaktion zählt zu den größten Finanzierungsrunden, die in den letzten Jahren von einem spanischen Fintech abgeschlossen wurden, und stellt einen bedeutenden Meilenstein dar. Sie wird dem Unternehmen ermöglichen, seine ehrgeizigen Wachstumsziele weiterhin zu verfolgen.

Boris Batine, Mitbegründer von ID Finance, kommentierte folgendes zu diesem Meilenstein:

