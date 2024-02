Wallisellen (ots) -Ford schärft die Krallen seines kompakten Crossover-Bestsellers Puma. Das meistverkaufte PW-Modell der Marke in Europa startet mit einem verfeinerten Design und aufgewertetem Interieur, vielen praktischen Vorteilen und hochmodernen Assistenzfunktionen sowie einem leistungsfähigeren, voll vernetzten Bediensystem durch.Noch in diesem Jahr stellt Ford auch den rein elektrischen Puma Gen-E vor. Er wird ebenfalls im hochmodernen Ford Otosan-Werk im rumänischen Craiova vom Band laufen.Lesen Sie mehr zu diesem Thema in der angehängten PDF-Datei.Pressekontakt:Dominic RossierFord Motor Company (Switzerland) SA+41 43 233 22 80drossier@ford.coOriginal-Content von: Ford Motor Company Switzerland SA, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100000451/100915910