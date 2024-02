News von Trading-Treff.de In dieser Tagesanalyse zeigt uns Markus Kottmann auf, welche Szenarien es aus dem Nasdaq für den heutigen Handelstag abzuleiten gibt. Rückblick auf die Nasdaq-Bewegung vom Wochenstart Der NASDAQ sollte gestern möglicherweise eine neues Allzeithoch bilden um dann short abzukippen. Am Vormittag und mit US Börsenöffnung erfolgten zwei erfolglose Versuche, der Kurs fiel auf die 17470, dem Tagestief vom Vortag und erholte sich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...