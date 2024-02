Hannover (www.anleihencheck.de) - Die erste Handelswoche des Februars startete so, wie der Januar aufgehört hatte, so Dr. Norman Rudschuck, CIIA, und Lukas-Finn Fresevon der NORD/LB in einer aktuellen Ausgabe von "Covered Bond & SSA View" zum SSA-Segment.Von ganzen zehn Neuemissionen mit einem aggregierten Volumen in Höhe von EUR 14,25 Mrd. könnten die Analysten der NORD/LB heute berichten. Einen Tap hätten sie ebenfalls auf dem Notizzettel. In ihrer letzten Ausgabe hätten die Analysten der NORD/LB bereits zwei Mandatierungen verkünden können, deren Bücher kurz darauf geöffnet worden seien: Mittels des Konstrukts Gemeinschaft deutscher Länder (Ticker: LANDER) hätten sich fünf entsprechende Emittenten zur 64. Ausgabe unter diesem Ticker für einen Jumbo zusammengeschlossen. Der Deal in Höhe von EUR 1 Mrd. (7y) sei guidancegemäß zu ms +12 Bp über die Bühne gegangen. Der Chronologie folgend, sei Sachsen-Anhalt (Ticker: SACHAN) auf die Screens mit einer 30-jährigen Anleihe gekommen: EUR 500 Mio. hätten zu ms +71 Bp die Besitzer gewechselt. Niedersachsen (Ticker: NIESA) habe sich hingegen für das andere Ende des Laufzeitspektrums entschieden: EUR 1 Mrd. seien hier zu fünfjähriger Laufzeit getreu der Guidance zu ms +6 Bp eingesammelt worden. ...

