Was ist eigentlich aus Chantal aus der 10b geworden? Als intellektueller Underdog mit ganz großem Herzen und noch größerer Make-up-Sammlung prollte sie sich in FACK JU GÖHTE mit ihrer liebenswürdig-chaotischen Art zum Publikumsliebling und genießt auch Jahre nach bestandenem Abi absoluten Kultstatus.Jetzt ist es an der Zeit, dass Chantal ihre eigene Bühne bekommt. Ab dem 28. März 2024 ist sie in CHANTAL IM MÄRCHENLAND endlich zurück auf der Kinoleinwand: Chantal, ewige Influencerin ohne Follower, und ihre beste Freundin Zeynep geraten durch einen antiken Zauberspiegel, den sie für ein Social Media Gimmick halten, in die Märchenwelt. Mit so einer krassen Prinzessin haben die heiratswütigen Prinzen nicht gerechnet. Dank Ghetto-Skills räumt Chantal mit reaktionären Märchenklischees auf, kämpft gegen Flüche, tyrannische Könige - und vor allem um ihre Freundschaft zu Zeynep.Bora Dagtekin und Lena Schömann, das erfolgreiche Duo hinter Nummer 1-Hits wie TÜRKISCH FÜR ANFÄNGER, FACK JU GÖHTE und DAS PERFEKTE GEHEIMNIS, die zusammen über 29 Mio. Besucher*innen im Kino gesehen haben, schicken Chantal in ihrem neuen Kinofilm als Spin-off auf ein lustiges wie auch berührendes Abenteuer, das der Welt der Märchen einen neuen und zeitgemäßen Twist gibt.Hier geht es zum Chanti-märchenhaften Teaser-Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=QaY301T7izoGespielt wird Chantal von Jella Haase, die schon von 2013 bis 2017 in FACK JU GÖHTE begeisterte und für ihre umwerfende Darstellung 2014 mit einer Nominierung in der Kategorie "Beste darstellerische Leistung - weibliche Nebenrolle" für den Deutschen Filmpreis belohnt wurde. Für ihre Nebenrolle in LIEBER THOMAS (2021) gewann sie die begehrte Lola.In weiteren Rollen spielen u.a. Gizem Emre (https://www.instagram.com/gizem_xe/), Mido Kotaini (https://www.instagram.com/mido.kotaini/), Max von der Groeben (https://www.instagram.com/maxvdg/), Maria Ehrich (https://www.instagram.com/ehrlichmaria/), Nora Tschirner (https://www.instagram.com/normatschernau/), Frederick Lau (https://www.instagram.com/officialfredericklau/), Alexandra Maria Lara (https://www.instagram.com/alexandramarialara/), Maria Happel (https://www.instagram.com/happelmaria/?hl=de), Elena Uhlig (https://www.instagram.com/elena_uhlig/), Nico Stank (https://www.instagram.com/nicostank/?hl=de), Milena Tscharntke (https://www.instagram.com/milenatscharntke/?hl=de), Nikeata Thompson (https://www.instagram.com/nikeatathompson/?hl=de), Jannik Schümann (https://www.instagram.com/jannik.schuemann/?hl=de), Cooper Dillon (https://www.instagram.com/the_cooper_dillon/), Ben Felipe (https://www.instagram.com/benfelipe/) und Jasmin Shakeri. Gastauftritte haben Jasmin Tabatabai und Elyas M'Barek.In der kreativen Umsetzung dieses außergewöhnlichen Kinoabenteuers wird Bora Dagtekin unterstützt von einem hochkarätigen Team, zu dem Christoph Kanter im Szenenbild (THE MAGIC FLUTE, DAS WEISSE BAND, CACHÉ ), Christian Rein an der Kamera (LOVE, ROSIE, WICKIE AUF GROSSER FAHRT), Esther Walz für das Kostüm (DER STAAT GEGEN FRITZ BAUER, DIE PÄPSTIN), Ruth Ute Wagner (DIE TRIBUTE VON PANEM X, THE FIRST AVENGER: CIVIL WAR) und Sonia Salazar-Delgado (FLY, TRANSIT, ENFANT TERRIBLE) für das Maskenbild zählen.CHANTAL IM MÄRCHENLAND ist eine Produktion der Constantin Film, Produzentin ist Lena Schömann zusammen mit Nicole Springstubbe als Producerin. Das Drehbuch stammt von Bora Dagtekin, der auch Regie führt.Der Film wurde gefördert vom FilmFernsehFonds Bayern (FFF), der Filmförderungsanstalt (FFA), dem DFFF (Deutscher Filmförderfonds), dem Medienboard Berlin-Brandenburg (MBB) und dem Filmanreizprogramm des tschechischen Staatsfonds der Kinematographie.Kinostart: 28. März 2024 im Verleih der Constantin FilmDarsteller*innen: Jella Haase, Gizem Emre, Mido Kotaini, Max von der Groeben, Maria Ehrich, Nora Tschirner, Frederick Lau, Alexandra Maria Lara, Maria Happel, Elena Uhlig, Nico Stank, Milena Tscharntke, Jasmin Shakeri, Jannik Schümann, Cooper Dillon, Ben Felipe sowie Jasmin Tabatabai und Elyas M'Barek in GastrollenCasting: Iris BaumüllerKamera: Christian ReinSzenenbild: Christoph KanterKostüm: Esther WalzMaske: Ruth Ute WagnerSchnitt: Sabine Panek, Robert Kummer, Constantin von Seld, Claus WehlischMusik: Eimear NooneHerstellungsleitung: Gilbert Möhler und Bernhard ThürExecutive Producers: Oliver Berben und Martin MoszkowiczProducerin: Nicole SpringstubbeProduzentin: Lena SchömannBuch & Regie: Bora DagtekinDer Film befindet sich derzeit noch in Postproduktion. 