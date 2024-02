Knorr-Bremse hat seine Tochter Kiepe Electric an die Investmentgesellschaft Heramba veräußert. Der Zulieferer mit Sitz in München wird aber weiterhin mit 15 Prozent an Kiepe Electric beteiligt bleiben. Dass Knorr-Bremse seine Tochter verkaufen will, ist seit August 2023 bekannt. Schon seinerzeit fiel auch der Name Heramba als Käufer. Wie der Zulieferer jetzt mitteilt, wurde die Übernahme Ende Januar in trockene Tücher gebracht. Die Transaktion umfasst ...

