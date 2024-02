Nachdem der DAX am Vortag mit rund 17.050 Punkten ein neues Rekordhoch erreicht hatte, kam es am Mittwoch zu einer leichten Konsolidierung. Der deutsche Leitindex ging zuletzt auf 16.978,58 Punkte zurück.Der MDAX lag mit 25.801 Zählern leicht im Minus. Der EuroStoxx 50 gab moderat nach und war am Vortag auf ein weiteres Hoch seit mehr als 20 Jahren geklettert.Innerhalb des DAX standen einige Unternehmen ...

