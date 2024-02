Worms (ots) -Die unerwartete Insolvenz der Akademie Deutsche Pop stellt viele angehende Synchronsprecher und Dozenten vor eine große Herausforderung. Mit der Schließung aller 14 Standorte zum Jahreswechsel haben viele Studierende ihren Ausbildungsplatz verloren und stehen nun vor der Frage, wie sie ihren Traum, professionelle Sprecher zu werden, weiterverfolgen können."Die Situation ist besonders prekär, da die Branche ohnehin hart umkämpft ist und der Einstieg ohne fundierte Ausbildung und entsprechende Kontakte nahezu unmöglich erscheint", verrät Patrick Khatrao, renommierter Synchronsprecher und erfahrener Ausbilder. "Aufgeben sollten die Studenten aber nicht, denn es gibt durchaus Alternativen." Wie es zur Insolvenz kam und wie die Studenten jetzt trotzdem Sprecher werden können, verrät er in diesem Beitrag.Gründe für die Insolvenz der Deutschen PopDie Insolvenz der Deutschen Pop wirft viele Fragen auf - insbesondere, da finanzielle Unregelmäßigkeiten und übermäßige Ausgaben wahrscheinlich nicht primär für die Insolvenz der Akademie verantwortlich waren. Vielmehr deutet es darauf hin, dass die Akademie nicht ausreichend Einnahmen generieren konnte, was unter anderem auf die Marketingstrategie zurückzuführen sein könnte. Ein Blick auf die Werbekampagnen zeigt, dass die Strategie möglicherweise nicht ausreichend überzeugend war. So fehlte es an passenden Werbeanzeigen, die potenzielle angehende Profisprecher ins Herz treffen und zu einer Ausbildung an der Akademie überzeugen.Außerdem fand man kaum positive Bewertungen oder Erfolgsgeschichten von Absolventen der Deutschen Pop im Internet. Genau nach diesen Stories, wie Menschen nach einer Ausbildung Fuß in der Branche fassen, suchen Interessierte jedoch. Dass die Akademie nun tatsächlich schließen musste, ist zweifellos enttäuschend für alle Studierenden, die bisher die Akademie besucht haben.Das können Betroffene jetzt tunIn Anbetracht dieser Situation stellt sich die Frage, wie Betroffene nun vorgehen sollten. Eine mögliche Option könnte darin bestehen, nach alternativen Bildungseinrichtungen Ausschau zu halten. Bei der Auswahl einer Bildungseinrichtung kommt es dabei vor allem auf deren Referenzen und Erfolgsbilanz an. Es ist also entscheidend, eine Einrichtung zu wählen, von der Absolventen berichten können, dass sie nach ihrer Ausbildung erfolgreich waren. Zusätzlich dazu sollten Betroffene bei der Auswahl einer Bildungseinrichtung auf ein sinnvolles Gesamtkonzept achten. Es genügt nicht, lediglich Sprechtechniken zu erlernen - Themen wie Aufnahmequalität, Aspekte der Kundengewinnung und Produktionstechniken sind ebenso wichtig.Es kommt auf das Gesamtkonzept anSo ist eine professionelle Aufnahmequalität von zentraler Bedeutung, um als Sprecher erfolgreich zu sein. Dazu benötigen Sprecher Zugang zu hochwertiger Aufnahmeausrüstung. Die Verwendung von Software zur Audioaufnahme und -bearbeitung ist ebenso wichtig, um Aufnahmen zu optimieren und Fehler zu korrigieren. Die Produktion von Sprachaufnahmen kann vielfältig sein und umfasst verschiedene Projekte, wie zum Beispiel das Lesen von Skripten, die Aufnahme von Hörbüchern oder das Synchronisieren von Stimmen. Umso wichtiger ist es, die Anforderungen des Projekts genau zu verstehen, um die Tonlage, Betonung und Sprechgeschwindigkeit entsprechend anpassen zu können. Die Fähigkeit, verschiedene Stile und diverse Tonlagen zu beherrschen, kann die Vielseitigkeit eines Sprechers erhöhen.Darüber hinaus ist eine erfolgreiche Selbstvermarktung als Sprecher, sei es durch ein aussagekräftiges Portfolio oder eine eigene Webseite mit Arbeitsproben, ein gerne unterschätzter Faktor, der zu Auftragsmöglichkeiten führen kann. Sinnvoll ist außerdem, sich sukzessive ein Netzwerk aufzubauen, um kontinuierlich an Aufträge zu gelangen. Nur wer bei der Auswahl seiner Ausbildungsinstitution auf ein solches Gesamtkonzept achtet, wird auf lange Sicht als professioneller Sprecher erfolgreich sein können.Über Patrick Khatrao:Patrick Khatrao ist Geschäftsführer der Golden Voice Academy in Worms. Als professioneller Sprecher unterstützt er mit seinen Kursen für Sprecherausbildungen Quereinsteiger sowie etablierte Sprecher, Sänger und Schauspieler dabei, sich mit ihrer Stimme erfolgreich ein zweites berufliches Standbein aufzubauen. Mehr Informationen dazu unter: https://www.goldenvoiceacademy.de/.Pressekontakt:Khatrao Consulting GmbHVertreten durch: Patrick Khatraohttps://www.goldenvoiceacademy.de/startE-Mail: kontakt@goldenvoiceacademy.dePressekontakt:Ruben SchäferE-Mail: redaktion@dcfverlag.deOriginal-Content von: Khatrao Consulting GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/159011/5709212