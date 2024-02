Siemens Energy fährt Gewinn ein - "Wir haben kein Strukturproblem"

Der Energietechnikkonzern Siemens Energy hat im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2024 (per Ende September) schwarze Zahlen geschrieben und damit den Anteilsscheinen am Mittwoch Aufwind gegeben. Laut IG-Indikation notiert bis zum Vormittag ein Plus von 0,74 Prozent auf der Kurstafel, was einem Stand von rund 14,35 Euro entspricht. Dank Sondereffekten - Siemens Energy erwirtschaftet 1,6 Milliarden Euro Hintergrund für den Gewinn waren im Fachjargon sogenannte Sondereffekte. Vor allem Beteiligungsverkäufe hätte zu einem Überschuss nach Steuern von 1,6 Milliarden Euro geführt. Im Vorjahreszeitraum habe der Konzern einen Verlust von 598 Millionen Euro erzielt, hieß es.

Das Ergebnis beeinträchtigt hätten abermals die Qualitätsmängel in den Reihen von Siemens Gamesa, der spanischen Windturbinentochter.

"Wir konzentrieren uns weiterhin darauf, die Qualitätsprobleme in unserem Onshore-Windgeschäft zu lösen und das Wachstumspotenzial für den Rest des Unternehmens auszuschöpfen", hieß es von Vorstandschef Christian Bruch.

Timo Emden ist studierter Betriebswirt, B.A., Marktanalyst und zertifizierter Blockchain-Experte der Frankfurt School of Finance & Management. Seit über 14 Jahren widmet er sich den globalen Finanzmärkten, mit dem Schwerpunkt auf Crypto Assets wie Bitcoin. Seine Einschätzungen basieren auf der Charttechnik und dem Sentiment - wichtige fundamentale Events hält er dennoch für bedeutend. Als Marktexperte ist Herr Emden ein geschätzter Ansprechpartner für TV, Presse und Hörfunk. Herr Emden ist freiberuflich für den Onlinebroker IG Europe GmbH tätig.

Eröffnen Sie ein Trading-Demokonto Ein Demokonto ist ein simuliertes Marktumfeld, das von einem Trading-Anbieter angeboten wird, um die Erfahrung des "wirklichen" Tradings bestmöglich nachzubilden. So erhalten Sie ein Verständnis dafür, wie verschiedene Produkte und Finanzmärkte funktionieren. Der wesentliche Unterschied besteht darin, dass Sie nicht riskieren, Ihr Geld zu verlieren und somit selbstbewusst und ohne Risiko verschiedene Märkte und Trading-Strategien ausprobieren können.