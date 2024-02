Der deutsche Aktienmarkt ist seit heute um ein neues Papier reicher: Die Renk-Aktie (RENK73). Nach der kurzfristigen Absage des Börsengangs des Antriebstechnikherstellers im Oktober 2023 gelang Renk am Mittwoch ein erfolgreiches IPO. Wie hat sich der Kurs in den ersten Handelsstunden entwickelt und wie sehen die Perspektiven der Renk-Aktie aus? Renk vorgestellt Die Renk Group mit Hauptsitz in Augsburg ist ein weltweiter Hersteller von Getrieben, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...