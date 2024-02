Berlin (ots) -Kaizen Gaming, eines der größten GameTech-Unternehmen der Welt, wird offizieller Partner des südamerikanischen Fußballverbands CONMEBOL und erreicht damit einen signifikanten Meilenstein auf dem Weg, sich in Lateinamerika zu etablieren. Diese bis 2028 laufende Kooperation unterstreicht das Engagement von Kaizen Gaming, welches darauf abzielt, das Fußball-Erlebnis der Fans über den gesamten Kontinent hinweg zu bereichern.Die Copa America 2024 wird vom 20. Juni bis zum 14. Juli 2024 in insgesamt 14 Stadien in den USA ausgetragen. Dieses Event bringt die talentiertesten Fußballer Nord- und Südamerikas, sowie Millionen Fußball-Fans zusammen. Diese werden dank der Partnerschaft die Möglichkeit haben, auf der Premium-Plattform Betano Ihre Wetten zu platzieren und die Copa America auf einem gänzlich neuen Level zu erleben.George Daskalakis, Gründer und CEO von Kaizen Gaming, betont: "Wir sind hocherfreut, mit CONMEBOL zusammenzuarbeiten, der am meisten respektierten Institution im lateinamerikanischen Fußball. Diese Partnerschaft beweist nicht nur unsere Leidenschaft für den Sport und die Region, sondern auch unser Bestreben, Innovation und Exzellenz innerhalb der Branche zu liefern. Wir werden alles dafür tun, das Fan-Erlebnis auf neue Höhen zu bringen, indem wir unvergessliche Momente durch verantwortungsbewusstes Glücksspiel möglich machen!"Alejandro Dominguez, Präsident von CONMEBOL, sagt: "Wir sind glücklich darüber, Kaizen Gaming und seine Marke Betano als offizielle Partner willkommen zu heißen. Ihre Hingabe zum Fußball und Gaming-Innovation passt perfekt zu unserer Vision des Sports in Lateinamerika. Zusammen werden wir Fußball-Fans auf dem gesamten Kontinent außergewöhnliche Erlebnisse bieten!"Über die Copa America hinaus umfasst diese Partnerschaft weitere prestigeträchtige Wettbewerbe in CONMEBOLs Portfolio, inklusive dem Olympia-Qualifikationsturnier, der Copa America der Frauen, der Copa America im Futsal, der CONMEBOL U20, sowie der U20 im Futsal. Diese umfassende Zusammenarbeit beweist Kaizen Gamings Engagement, den Fußball auf allen Ebenen und in diversen demographischen Gruppen zu unterstützen.Diese Partnerschaft folgt auf die Verkündung des globalen Sponsoring-Vertrags mit der UEFA zur EURO 2024 in Deutschland, die Kaizens Position als treibende Kraft im Bereich der Schnittstelle von Sport und Technologie erneut untermauert.Über Kaizen Gaming | BETANOKaizen Gaming, die Muttergesellschaft von Betano, ist eine der am schnellsten wachsenden Gametech-Firmen der Welt. Mit Fokus auf Technologie und Menschen arbeitet Kaizen Gaming kontinuierlich daran, das Wett-Erlebnis für seine Millionen Kunden weltweit weiterzuentwickeln und so Entertainment durch verantwortungsvolles Spiel zu ermöglichen.Kaizen Gaming ist die Muttergesellschaft der Premium-Sportwettenmarke Betano, die sich bereits in Europa und Südamerika etabliert hat. Kaizen hat in die Märkte Nordamerikas und Afrikas expandiert und operiert nun auch in Ontario (Kanada) und Nigeria. Weltweit arbeiten mehr als 2.300 Beschäftigte für das Unternehmen an seinen verschiedenen Standorten.Kaizen Gaming sich den Ruf als einer der besten Anbieter in der globalen Sportwetten- und Gaming-Industrie erarbeitet und wurde mit mehreren Branchen-Awards ausgezeichnet - darunter fünf Preise bei den prestigeträchtigen 2023 EGR Operator Awards ("Bester Sportwettenanbieter des Jahres", "Beste Marketing-Kampagne des Jahres", "Bester Anbieter für Sportwetten auf Mobilgeräten", "Bester Anbieter für Live-Wetten", "Bestes In-House-Produkt").Weitere Informationen zuKaizen Gaming (https://kaizengaming.com/)Pressekontakt:Bei Rückfragen zu dieser Pressemitteilung wenden Sie sich bitte per E-Mail an Clemens Kaiser, den Country Manager von Betano Deutschland. Die Adresse lautet c.kaiser@kaizengaming.comOriginal-Content von: Betkick Sportwettenservice GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/117305/5709256