PNE hat für zwei Windpark-Projekte in Schleswig-Holstein die Genehmigungen für den Bau und Betrieb erhalten. "Beide Windparks sind für die Aufnahme in unser Eigenbetriebsportfolio vorgesehen", sagt PNE-Chef Markus Lesser am Mittwoch. "Wir befinden uns auf einem guten Weg, unser strategisches Ziel für 2027 zu erreichen. Dann wollen wir Windparks und ...

