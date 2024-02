Mit dem Thema "KI - Fluch oder Segen? " starten die AssCompact Digitalkongresse ins Jahr 2024. Dabei werden drei Top-Speaker ihre bisherigen Erkenntnisse und Erfahrungen mit KI sowie Einschätzungen zur weiteren Entwicklung teilen. Insbesondere auch für Versicherungsmakler gewinnt KI weiter an Relevanz. Die AssCompact Digitalkongresse gehen 2024 in eine neue Runde. Los geht es am Donnerstag, den 22.02.2024, mit dem Thema "KI - Fluch oder Segen? ". Dabei sein werden drei Top-Speaker, die ihre Einschätzungen ...

