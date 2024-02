Dr. Bernd Heim (Gurupress.de) - Schade, werden sich Investoren beim Anblick des chinesischen Unternehmens BYD sicherlich denken. Denn das, was die Börsen derzeit abliefern, reicht noch nicht. Die Chinesen verloren am Mittwoch in den ersten Handelsstunden erneut gut -1,2 %. Das ist zu viel, um an ein schnelles Comeback zu glauben. Die jüngst publizierten Zahlen über den Geschäftsverlauf 2023 sind nicht angenommen worden. Das [...]

