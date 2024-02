SHENZHEN (IT-Times) - BYD treibt seine geografische Expansion im Bereich New Energy Vehicles (NEVs) weiter voran und unterzeichnet einen Vertrag für die Markteinführung von Elektroautos in Katar. Der chinesische Technologiekonzern BYD Company Ltd. (ISIN: CNE100000296) teilte am 5. Februar 2024 mit, eine...

Den vollständigen Artikel lesen ...