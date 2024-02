© Foto: CFOTO - picture alliance



Die Aktie des chinesischen E-Commerce-Riesen kann ihren vor wenigen Tagen eingeleiteten Rebound fortsetzen: In der Vorbörse am Mittwoch weiß Alibaba mit seinem Zahlenwerk zu überzeugen.Anleger hoffen weiter auf einen Turnaround Bringen diese Zahlen die erhoffte Wende? Seit Monaten geht es für chinesische Basiswerte fast ungebremst bergab. Auch das einstige Aushängeschild der chinesischen Digitalwirtschaft Alibaba leidet unter den anhaltenden Kursverlusten und hat alleine in den vergangenen zwölf Monaten knapp 26 Prozent an Wert eingebüßt. Für erste Gegenreaktionen in der Aktie sorgten verschiedene Zentralbankmaßnahmen zur Unterstützung des schwächelnden Aktienmarktes. Besonders nach der …