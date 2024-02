ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Just Eat Takeaway nach der Nominierung von Mayte Oosterveld als neue Finanzchefin auf "Buy" mit einem Kursziel von 2190 Pence belassen. Der Markt habe die Bekanntgabe der Personalie mit Spannung erwartet und sei an einer Veränderung des Produktportfolios interessiert, schrieb Analyst Jo Barnet-Lamb in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Pressemitteilung habe ausdrücklich darauf hingewiesen, dass Oosterveld über eine nachgewiesene Expertise in der Kapitalallokation verfüge und ihr Hintergrund in den Bereichen Fusionen, Übernahmen und Unternehmensfinanzierung für den Essenslieferdienst sehr wertvoll sein werde./la/ngu



Veröffentlichung der Original-Studie: 07.02.2024 / 08:10 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.02.2024 / 08:10 / GMT





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Jetzt den vollständigen Artikel lesen



ISIN: NL0012015705

Trading-Plan 2024: Die Performance-Strategie für das neue Jahr Der kostenfreie Trading-Plan von Stefan Klotter gibt Ihnen einen exklusiven Einblick, in welche Branchen, Sektoren und Assets Sie im Jahr 2024 investieren sollten, um eine satte Rendite zu erzielen. Jetzt sichern! Hier klicken