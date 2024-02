Trendbruch bei Schlumberger - so sieht die aktuelle Lage aus!

Der Öldienstleister Schlumberger Ltd. kommt nicht in die Gänge. Ein erneuter Angriff auf das Mehrjahreshochs bei über 60 US-Dollar wurde zum Verkauf genutzt. Jetzt wurde auch noch der längerfristige Aufwärtstrend unterschritten.

Schlumberger Ltd. ist ein US-Unternehmen für technische Dienstleistungen. Das Angebot umfasst Dienstleistungen und Technologie-Lösungen für die internationale Mineralölindustrie und umfassende Services für die Kartografierung, Überwachung und Erschließung von Erdöl-Lagerstätten. Innerhalb dieses spezifischen Explorations- und Produktionssektors liefert Schlumberger nahezu jede erforderliche Dienstleistung. Die drei Service-Gruppen der Gesellschaft bedienen die drei Hauptprozesse, welche die Anforderungen der Ölgesellschaften während des gesamten Lebenszyklus eines Vorkommens bestimmen: Die Erfassung des Vorkommens, den Bohrvorgang und die Mineralölproduktion.

Am 24.01.2024 meldete Schlumberger Ltd. die für das Quartal, das am 31.12.2023 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 9,0 Mrd. USD, einem Zuwachs gegenüber dem Vorjahresquartal von 14,1Prozent. Der Gewinn lag mit 1,1 Mrd. USD nur um 4,5 Prozent höher.

Die Aktie stieg danach für einige Tage noch weiter bis zur 200-Tage-Linie, dann sorgte die Nachricht aus Saudi-Arabien, dass die Staatsfirma Aramco ihre Produktionsziele für Rohöl nach unten schraubt und daher nicht mehr so viel Öldienstleister wie Schlumberger in Anspruch nehmen wird. Das sorgte für einen kräftigen Übernacht-Kursrutsch.

Abbildung 1 zeigt den langfristigen Kursverlauf der Aktie ab 2018. Kurz vor diesem Kursrutsch hat die Aktie die 200-Tage-Linie noch einmal angegriffen. Das ist aber mittlerweile Schnee von gestern. Vielmehr wurde die grüne unlängst erst gezogene Aufwärtstrendlinie zum 2. Mal nach unten gekreuzt, ein charttechnisches Verkaufssignal mittelfristiger Art.

Abbildung 1 - Schlumberger Ltd. im Tageschart: 1 Kerze = 1 Tag (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum08.11.2018 bis 06.02.20243. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Hinweise für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: TAI-PAN

Langfristig könnte die Aktie in den nächsten Monaten noch weiter steigen, und zwar bis zur rot eingefügten Widerstandslinie im Bereich um 17 US-Dollar.

Damit könnten weitere Kursverluste vorprogrammiert sein. Mittelfristig könnte die Aktie nach weiter nach unten durchgereicht werden - mindestens bis in den Bereich der nächsten Unterstützungszone um 42 US-Dollar.

Abbildung 2 zeigt den kurzfristigen Chart der Aktie ab Januar 2022. In diesem ist eben angesprochene Unterstützungszone in Hellgrün eingefügt. Der blaue Pfeil zeigt die erwartete Kursbewegung.

Erwähnenswert ist, dass die Aktie sich in einem neuen, hellrot eingefügten Abwärtstrend befindet. Mit der Nachricht aus Saudi-Arabien wurde zudem ein neues Supertrend-Verkaufssignal gegeben und ebenso die grün gepunktete 50-Tage-Linie unterschritten.

Abbildung 2 - Schlumberger Ltd. im Tageschart: 1 Kerze = 1 Tag (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 10.01.2023 bis 06.02.20243. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Hinweise für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: TAI-PAN

Alles in allem spricht die Charttechnik dafür, dass die Aktie von Schlumberger weiter fallen wird. Eine Short-Position sollte mit einem Stopp über den Abwärtstrend und auch der dort verlaufenden 200-Tage-Linie bei 53 US-Dollar abgesichert werden.

Schafft es der Wert hingegen nicht, auf ein neues Tief abzurutschen, bietet sich eine Long-Chance erst an, wenn die Aktie den Bereich um 53 US-Dollar überschreitet. In diesem Fall hätte die Aktie nicht nur die blaue 200-Tage-Linie zurückerobert, sondern auch den eingefügten Abwärtstrend gebrochen. Dazu hätte dann auch der Supertrend-Indikator, der aktuell auf Verkauf steht (angezeigt durch die rote Linie oberhalb des Kursverlaufes), wieder auf Kauf geschaltet.

Hier empfiehlt sich ein Stopp unter 45,65 US-Dollar. Die Zielzone dieses möglichen Kaufsignals liegt dann im Bereich von 62 US-Dollar.

Nachfolgend finden Sie die zwei Anlageinstrumente, die für einen Einstieg im Falle des bearishen bzw. bullischen Szenarios genutzt werden können.

Put-Optionsschein auf die Schlumberger Ltd. für eine Spekulation auf einen Kursrutsch der Aktie

Basiswert WKN Briefkurs/EUR Basispreis imp. Vola. Hebel Schlumberger Ltd. HD0BFR 0,50 50 USD 32,50 8,93 Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 07.02.2024; 14:30 Uhr Call-Optionsschein auf die Schlumberger Ltd. für eine Spekulation auf einen Anstieg der Aktie Basiswert WKN Briefkurs/EUR Basispreis imp. Vola. Hebel Schlumberger Ltd. HC0NUA 0,27 55,00 USD

32,76 17,17 Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 07.02.2024; 14:30 Uhr Weitere Produkte auf Schlumberger Ltd. finden Sie unter: www.onemarkets.de