MicroStrategy setzt weiter auf Bitcoin - Soviele BTC hält das Unternehmen

Der Softwarehersteller MicroStrategy setzt weiterhin auf das nach Marktgröße wichtigste Krypto-Asset Bitcoin (USD). Laut eigenen Angaben besitzt das Unternehmen nun 190.000 Bitcoins in den eigenen Reihen. Seit Ende des dritten Quartals wurden 31.755 BTC zusätzlich erworben. Der Gesamtumsatz fiel im vierten Quartal 2023 allerdings niedriger aus als im Vorjahresquartal. "Außergewöhnliches Jahr" - Unternehmen hält 190.000 BTC in Bilanz "2023 war ein außergewöhnliches Jahr für MicroStrategy, da wir strategisch Kapital beschafft haben, um unsere Bitcoin-Bestände deutlich zu erhöhen, und weiterhin Innovationen vorangetrieben haben, unter anderem durch die Entwicklung und Einführung von MicroStrategy AI, unserem ersten KI-basierten BI-Tool, das wir auf den Markt gebracht haben., sagte Phong Le, Präsident und CEO von MicroStrategy.

Timo Emden ist studierter Betriebswirt, B.A., Marktanalyst und zertifizierter Blockchain-Experte der Frankfurt School of Finance & Management. Seit über 14 Jahren widmet er sich den globalen Finanzmärkten, mit dem Schwerpunkt auf Crypto Assets wie Bitcoin. Seine Einschätzungen basieren auf der Charttechnik und dem Sentiment - wichtige fundamentale Events hält er dennoch für bedeutend. Als Marktexperte ist Herr Emden ein geschätzter Ansprechpartner für TV, Presse und Hörfunk. Herr Emden ist freiberuflich für den Onlinebroker IG Europe GmbH tätig.

