Aktien von Wasserstoff-Unternehmen wollen einfach nicht so recht an Fahrt aufnehmen. Selbst positive Neuigkeiten, wie zuletzt bei Ceres Power oder auch Nel, verpuffen wirkungslos. Hinzu kommt die wachsende Skepsis unter den Analysten. Sowohl die Aktien von Nel als auch die von Ceres Power haben am Dienstag unter kritischen Kommentaren gelitten.In einer Ersteinschätzung hat Skye Landon von Redburn das Papier von Ceres Power mit "Sell" und einem Kursziel von lediglich 125 Britische Pence (1,47 Euro) ...

