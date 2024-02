Wien (www.fondscheck.de) - Mona Zelle ist seit 1. Februar als Head of Business Development für Fountain Square Asset Management tätig, so die Experten von "FONDS professionell".Zelle übernehme Verantwortung für die beiden Schlüsselbereiche Relationship Management und Operations, teile die Hamburger Investmentboutique mit. Davor habe sie für den ebenfalls in der Hansestadt ansässigen Vermögensverwalter Providens gearbeitet. ...

