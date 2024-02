In Münster sollen in den kommenden Monaten 112 neue Ladepunkte für Elektrofahrzeuge entstehen. Neben der bisherigen Kooperation mit den Stadtwerken ermöglicht die Stadtverwaltung jetzt auch privaten Unternehmen, Ladesäulen im öffentlichen Raum zu errichten. Ein entsprechendes Vergabeverfahren hat die Stadt Münster bereits abgeschlossen, wie es in einer Mitteilung heißt. Mit den Unternehmen, die erfolgreich daran teilgenommen haben, schließt die Verwaltung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...