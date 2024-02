DJ PTA-News: Consolidated Tech AG: Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung

München (pta/07.02.2024/16:00) - Consolidated Tech AG, München

ISIN DE000A3CQZ00

Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir laden Sie ein zur außerordentlichen Hauptversammlung der Consolidated Tech AG (nachstehend auch als "Gesellschaft" bezeichnet) am Freitag, den 15. März 2024, um 11 Uhr in den Räumlichkeiten der COLLECTION Frankfurt Nextower, Thurn und Taxis Platz 6, 60313 Frankfurt am Main.

I. Tagesordnung

1. Vorlage des Berichts des Aufsichtsrates, des Lageberichts sowie des Jahresabschlusses der Consolidated Tech AG für das Geschäftsjahr 2022/2023

Der Aufsichtsrat hat den vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2022/2023 für die Zeit vom 1. Juli 2022 bis 30. Juni 2023 am 5. Februar 2024 gebilligt. Die vorstehend genannten Unterlagen sind im Internet unter

https://www.spac-two.de

veröffentlicht. Eine Beschlussfassung zu diesem Tagesordnungspunkt ist nicht vorgesehen. Der Bilanzverlust in Höhe von EUR 109.893,56 wird auf neue Rechnung vorgetragen.

2. Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands der Consolidated Tech AG für das Geschäftsjahr 2022/2023

2.1 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem ausgeschiedenen Vorstandsmitglied Franz Christoph Maria Weideneder für den Zeitraum vom 01.07.2022 bis 7.11.2022 Entlastung zu erteilen. 2.2 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den seit dem 07.11.2022 amtierenden Vorstandsmitgliedern Claudia Brennan und Michael Brennan für den Zeitraum vom 01.07.2022 bis 30.06.2023 Entlastung zu erteilen.

3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates der CONSOLIDATED TECH AG für das Geschäftsjahr 2022/2023

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrates im Geschäftsjahr vom 1. Juli 2022 bis zum 30. Juni 2023 für diesen Zeitraum Entlastung zu erteilen.

4. Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2023/2024

Der Aufsichtsrat schlägt vor, Herrn Gerd Marxer, KKM GmbH, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Karlsplatz 4, 80335 München, für das Geschäftsjahr vom 1. Juli 2023 bis zum 30. Juni 2024 zu wählen.

Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte im Zeitpunkt der Einberufung

Das Grundkapital der Gesellschaft beträgt 250.000 Euro und ist eingeteilt in 250.000 auf den Inhaber lautende Stückaktien. Gemäß § 12 Abs 1 der Satzung gewährt je eine Aktie in der Hauptversammlung eine Stimme. Die Gesamtzahl der Stimmrechte im Zeitpunkt dieser Hauptversammlung beträgt daher 250.000. Die Gesellschaft hält keine eigenen Aktien.

II. Teilnahme an der Hauptversammlung

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind nur diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich vor der Versammlung anmelden. Die Anmeldung muss der Gesellschaft unter der in der Einberufung hierfür mitgeteilten Adresse bis zum 9. März 2024, 24:00 Uhr, in Textform (§ 126b BGB) in deutscher oder englischer Sprache zugehen. Der Tag des Zugangs ist nicht mitzurechnen.

Die Aktionäre haben darüber hinaus ihre Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts nachzuweisen. Dazu ist ein in Textform (§ 126b BGB) in deutscher oder englischer Sprache durch das depotführende Institut erstellter Nachweis über den Anteilsbesitz notwendig. Dieser muss der Gesellschaft ebenfalls bis zum 9. März 2024, 24:00 Uhr, zugehen. Der Nachweis muss sich auf den Beginn des 21. Tages vor der Hauptversammlung, den 23. Februar 2024, 0:00 Uhr, (Nachweisstichtag) beziehen. Mitteilungen und Informationen der Gesellschaft nach § 125 AktG sowie sonstige Anmelde- und Teilnahmebestätigungen sowie andere Mitteilungen werden Aktionären, für diese handelnden Intermediären und sonstigen Vertretern ausschließlich im Wege elektronischer Kommunikation an die zuletzt mitgeteilte elektronische Anschrift versandt.

Die Anmeldung, sowie der Nachweis über den Anteilsbesitz müssen der Gesellschaft unter folgender Adresse zugehen:

Consolidated Tech AG c/o SMC Investmentbank AG Barer Straße 7 80333 München Mail: michael.brennan@consolidatedtech.de

Nachfolgende Hinweise erfolgen freiwillig, um unseren Aktionären die Teilnahme an der Hauptversammlung zu erleichtern.

Aktionäre können sich in der Hauptversammlung auch durch einen Bevollmächtigten - zum Beispiel ein Kreditinstitut oder eine Vereinigung von Aktionären - vertreten und ihr Stimmrecht durch den Bevollmächtigten ausüben lassen. Die Erteilung der Vollmacht, ihr Widerruf und der Nachweis der Bevollmächtigung gegenüber der Gesellschaft bedürfen der Textform (§ 126b BGB). Bevollmächtigt ein Aktionär mehr als eine Person, so kann die Gesellschaft eine oder mehrere von diesen zurückweisen.

Der Nachweis der Bevollmächtigung kann entweder am Tag der Hauptversammlung durch den Bevollmächtigten vorgewiesen oder der Gesellschaft an folgende Adresse oder E-Mail-Adresse übermittelt werden:

Consolidated Tech AG c/o SMC Investmentbank AG Barer Straße 7 80333 München Mail: michael.brennan@consolidatedtech.de

Anträge und Wahlvorschläge Aktionären

Ergänzungsverlangen, Anträge (einschließlich Gegenanträge) von Aktionären gemäß § 126 Absatz 1 AktG und Wahlvorschläge von Aktionären gemäß § 127 AktG sind ausschließlich zu richten an:

Consolidated Tech AG c/o SMC Investmentbank AG Barer Straße 7 80333 München Mail: michael.brennan@consolidatedtech.de

Rechtzeitig innerhalb der gesetzlichen Frist unter vorstehender Adresse eingegangene ordnungsgemäße Ergänzungsverlangen, Ermächtigungen, Anträge (einschließlich Gegenanträge), Wahlvorschläge, Anfragen etc. werden im Internet unter

www.spac-two.de

veröffentlicht.

Eventuelle Stellungnahmen der Verwaltung werden ebenfalls unter der genannten Internetadresse veröffentlicht.

Information zum Datenschutz für Aktionäre:

Die Gesellschaft verarbeitet personenbezogene Daten (Name, Anschrift, E-Mail-Adresse, Aktienanzahl, Aktiengattung, Besitzart der Aktien und Nummer der Eintrittskarte) auf Grundlage der geltenden Datenschutzgesetze, um den Aktionären die Ausübung ihrer Rechte im Rahmen der Hauptversammlung zu ermöglichen. Die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten ist für Ihre Teilnahme an der Hauptversammlung zwingend erforderlich. Für die Verarbeitung ist die Gesellschaft die verantwortliche Stelle.

Rechtsgrundlage für die Verarbeitung ist Art. 6 (1) c) Datenschutz-Grundverordnung. Sie haben ein jederzeitiges Auskunfts-, Berichtigungs-, Einschränkungs-, Widerspruchs- und Löschungsrecht bezüglich der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten sowie ein Recht auf Datenübertragung nach Kapitel III der Datenschutz-Grundverordnung.

Für die Datenverarbeitung ist die Gesellschaft verantwortlich. Die Kontaktdaten des Verantwortlichen lauten:

Consolidated Tech AG c/o SMC Investmentbank AG Barer Straße 7 80333 München Mail: michael.brennan@consolidatedtech.de

Frankfurt am Main, im Februar 2024

Consolidated Tech AG

Der Vorstand

(Ende)

Aussender: Consolidated Tech AG Adresse: Barer Straße 7, 80333 München Land: Deutschland Ansprechpartner: Consolidated Tech AG E-Mail: michael.brennan@consolidatedtech.de Website: www.spac-two.de

ISIN(s): DE000A3CQZ00 (Aktie) Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf

