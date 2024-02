Denn ein gewisser Marc Steinberg ist in den Vorstand berufen worden. Das klingt zwar zunächst unspektakulär, birgt aber einiges an Brisanz. Denn Marc Steinberg ist Partner bei Elliott Investment, einem Hedgefonds, der vom umtriebigen Investor Paul Singer geleitet wird. Elliott soll angeblich direkt und indirekt 13 % an Etsy halten und wäre damit der größte Aktionär. Das Ganze dürfte für gehörige Unruhe bei dem Betreiber eines Online-Marktplatzes für handgemachte Produkte, Vintage-Artikel und Künstlerbedarf sorgen. Der Kurs der Aktie hat sich seit dem Ende 2021 markierten Allzeithoch zeitweise fast gesechstelt. Dennoch ist die Bewertung mit einem KGV von 28 nicht gerade billig.Dies ist ein Auszug aus unserem Brief "Der Aktionärsbrief", Ausgabe 06.Schlaglichter dieser Ausgabe:- Blick auf akt. Börsengänge- COMET HOLDING überzeugt- ROLLS-ROYCE: Von der Luxuskarosse zum Himmelsstürmer- Lupe: Update zum Passiven Einkommen PortfolioBörsianer lesen Briefe der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH unter www.bernecker.info im Abo oder im Einzelabruf!Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info