Die Schwäche des Silberpreises geht weiter. Aktuell gelingt es den Silberbullen nicht, die Silberpreis wieder über 23 Dollar zu hieven. Keith Neumeyer, Präsident und CEO von First Majestic Silver, sagt in einem Interview mit kitco.com, dass die Widerstandsmarke von 23 Dollar bei Silber mehr mit der Stimmung als mit den Fundamentaldaten zu tun hat."Auf dem Markt herrscht die Meinung vor, dass wir in eine weltweite Rezession geraten, und obwohl die Fundamentaldaten für Angebot und Nachfrage für das ...

Den vollständigen Artikel lesen ...