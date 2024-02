Mainz (ots) -Live im "aktuellen sportstudio" findet am Samstag, 10. Februar 2024, 23.00 Uhr im ZDF, die Auslosung der Halbfinale im DFB-Pokal statt. Aus diesem Grund ist die Sendung erst ab 23.00 Uhr in der ZDFmediathek zu sehen. Moderator Sven Voss begrüßt als Gast im Studio Fortuna-Trainer Daniel Thioune - mit Fortuna Düsseldorf und dem 1. FC Kaiserslautern haben in diesem Jahr gleich zwei Zweitligisten das Pokal-Halbfinale erreicht. Doch vor der Auslosung steht das Spitzenspiel der Fußball-Bundesliga im Fokus: Pokal-Halbfinalist und Tabellenführer Bayer 04 Leverkusen empfängt den Tabellenzweiten und Rekordmeister Bayern München - die ersten Free-TV-Bilder des Topspiels am Samstagabend sind im "aktuellen sportstudio" zu sehen.Konstantin Heide, der als Torwart der deutschen U-17-Nationalmannschaft im vergangenen Jahr Europa- und Weltmeister wurde, zieht im "aktuellen sportstudio" die Lose für die Halbfinalbegegnungen im DFB-Pokal. Fortuna Düsseldorfs Trainer Daniel Thioune wird im Studio nach einer ersten Einschätzung gefragt, wie er nach der Auslosung die Chancen seines Teams einschätzt, zum Pokalfinale nach Berlin reisen zu können.Wer nach dem 21. Spieltag der Fußball-Bundesliga Tabellenführer ist, das klärt sich am Samstagabend in der BayArena in Leverkusen. Im "aktuellen sportstudio" gibt es die erste frei empfangbare Zusammenfassung des Spitzenspiels, kommentiert von ZDF-Reporter Oliver Schmidt. Für Interviews nach dem sportlichen Gipfeltreffen ist Boris Büchler vor Ort im Einsatz.Neben dem Topspiel bietet "das aktuelle sportstudio" auch Zusammenfassungen der fünf Bundesliga-Partien vom Nachmittag, des Freitagabendspiels sowie der vier Samstagsspiele der Zweiten Liga.An den beiden zurückliegenden Samstagen war "das aktuelle sportstudio" jeweils live ab 22.30 Uhr in der ZDFmediathek und auf sportstudio.de sowie ab 23.00 Uhr im TV zu sehen. Online first ab 22.30 Uhr ist "das aktuelle sportstudio" wieder am Samstag, 17. Februar 2023, zu erleben.KontaktBei Fragen zum "aktuellen sportstudio" erreichen Sie Thomas Hagedorn, ZDF-Kommunikation, telefonisch unter 06131 - 70-13802 oder per E-Mail unter hagedorn.t@zdf.de.Sie erreichen die ZDF-Kommunikation per E-Mail unter pressedesk@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-12108.PressefotosPressefotos erhalten Sie als Download (https://presseportal.zdf.de/presse/sportstudiolive) (nach Login), per E-Mail unter pressefoto@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-16100.Weitere InformationenIm ZDF-Presseportal finden Sie eine "sportstudio"-Pressemappe (https://presseportal.zdf.de/pressemappe/sportstudio-live).Hier finden Sie "das aktuelle sportstudio" (https://www.zdf.de/sport/das-aktuelle-sportstudio) in der ZDFmediathek.Pressekontakt:ZDF-KommunikationTelefon: +49-6131-70-12108Folgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/)und X (https://twitter.com/ZDFpresse) vormals Twitter.Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/5709519