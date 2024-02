Tagesausblick für 08.02.: DAX schwächelt. Anleger steigen bei Autobauern ein.

Der DAX® hat in den zurückliegenden Tagen deutlich an Schwung verloren. Nach dem gestrigen Ausbruch über 17.000 Punkte fehlten heute größere Anschlusskäufe. So sank der deutsche Leitindex heute zurück unter die magische Marke. Unterstützung bekamen die Bären von schwachen Wirtschaftsdaten aus Deutschland. Die freundliche Eröffnung an der Wall Street konnte keine Impulse setzen. Nun könnte sogar eine Aufwärtstrendlinie verletzt werden.

Unternehmen im Fokus

Die Deutsche Post gab deutlich nach nachdem die staatliche KfW rund 50 Millionen Aktien verkauft. Hannover Rück. meldete ein EBIT unter den Erwartungen. Zum 01. Januar konnte der Rückversicherer allerdings erneut höhere Preise durchsetzen. Anleger quittierten dies mit einem Kursaufschlag. Die Revision der Ziele drückte weiter auf den Aktienkurs von Infineon. Das Papier sank dabei zurück auf die Unterstützungsmarke von EUR 31,85. Siemens Energy profitierte vom Verkauf von Anteilen seines indischen Geschäfts. Zudem legten Umsatz und Auftragsbestand im ersten Geschäftsquartal jeweils zweistellig zu. Das im DAX® notierte Papier zog daraufhin an und zog die Aktie des Konkurrenten Nordex mit. Autobauer wie BMW, Mercedes-Benz und VW profitierten von guten Absatzzahlen aus China. Bankaktien wie Commerzbank und Deutsche Bank setzten ihren Konsolidierungskurs hingegen fort. Die Commerzbank- Aktie testete heute die 200-Tage-Durchschnittslinie.

Bei den US-Titeln fielen unter anderem Meta Platforms und Palo Alto Networks anfänglich mit deutlichen Kursgewinnen auf. Biotechnologiewerte wie Amgen und Gilead Sciences mussten in der ersten Handelsstunde hingegen Federn lassen.

Morgen werden unter anderem AP Moller-Maersk, AstraZeneca, Credit Agricole, Kering, LÒreal, Nemetschek, Siemens, Société Générale, Talanx und Unilever Geschäftszahlen für das abgelaufene Quartal veröffentlichen. Siemens lädt zur Hauptversammlung.

Wichtige Termine:

China (Mainland)-Inflation

United States-Jobless

ECB board member Elderson speaks

ECB chief economist Lane speaks

Richmond Federal Reserve Bank President Barkin speaks before Economic Club of New York

Chart: DAX® Widerstandsmarken: 16.957/17.050/17.143/17.201 Punkte Unterstützungsmarken: 16.800/16.866/16.900/16.915 Punkte Heute tauchte der DAX® ab und riss die Unterstützungsmarken bei 16.957 und 17.000 Punkten. Nun deutet sich ein Test der Unterstützungszone zwischen 16.866 und 16.900 Punkten an. Halten die Bullen in diesem Bereich dagegen, besteht die Chance auf eine Gegenbewegung bis 17.050 Punkte. Die zurückliegenden Tage haben gezeigt, dass die Luft im Bereich von 17.000 Punkten dünn wird. Dies stützen auch Indikatoren wie MACD und RSI. Nachhaltige Kaufimpulse sind somit frühestens oberhalb des Allzeithochs zu erwarten. DAX® in Punkten; Stundenchart (1 Kerze = 1 Stunde) Betrachtungszeitraum: 12.01.2024 - 07.02.2024. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de DAX® in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche) Betrachtungszeitraum: 07.02.2019 - 07.02.2024. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de Strukturierte Produkte wie Reverse-Bonus-Cap-Zertifikate könnten eine Investmentmöglichkeit sein. Sie eignen sich jedoch nur für Investoren, die nur noch ein begrenztes Potenzial nach oben sehen. Diese Wertpapiere sind mit einer Barriere und einem Bonuslevel/Cap ausgestattet. Notiert der Index bis zum finalen Bewertungstag stets unterhalb der Barriere, erhält der Investor am Laufzeitende den maximalen Rückzahlungsbetrag ausbezahlt. Dieser Betrag ergibt sich aus der Differenz aus Reverselevel und Bonuslevel - angepasst um das Bezugsverhaltnis (z.Bsp.: (24.000 - 14.000)/100 = 100 Euro). Andernfalls droht allerdings ein Verlust. Faktor Optionsscheine bieten risikofreudigen Anlegern die Möglichkeit, gehebelt von einer Auf- beziehungsweise Abwärtsbewegung des Leitindex teilzunehmen. Es drohen jedoch hohe Verluste, wenn der Index in die entgegengesetzte Richtung einschlägt. Reverse Bonus Cap-Zertifikate auf den DAX® Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Barriere in Pkt. Bonuslevel/Cap in Pkt. Reverselevel in Pkt. Finaler Bewertungstag DAX® HD14C2 94,99* 20.000 14.000 24.000 20.09.2024 DAX® HC9JHK 98,29** 19.000 11.750 22.250 21.06.2024 * max Rückzahlungsbetrag: 100 Euro; ** max. Rückzahnlungsbetrag: 105 Euro; Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 07.02.2024; 17:30 Uhr Faktor Optionsscheine Long auf DAX ® für eine Spekulation auf einen Kursanstieg des Index Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis in EUR Reset Barriere in EUR Hebel Letzter Bewertungstag DAX® HC01KH 9,79 13.629,439398 15.333,119323 5 Open End DAX® HC977R 11,67 15.332,944323 16.185,456027 10 Open End DAX® HC0558 10,36 15.900,779299 16.468,43712 15 Open End DAX® HD136D 9,61 16.355,047279 16.695,232262 25 Open End Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 07.02.2024; 17:30 Uhr Faktor Optionsscheine Short auf DAX® für eine Spekulation auf einen Kursverlust des Index Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis in EUR Reset Barriere in EUR Hebel Letzter Bewertungstag DAX® HC99KA 6,70 20.440,659116 18.737,952212 -5 Open End DAX® HC8E76 4,24 18.737,15419 17.884,613674 -10 Open End DAX® HC7FDJ 6,82 18.169,319215 17.600,619524 -15 Open End DAX® HD275V 8,47 17.715,051235 17.374,922251 -25 Open End Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 07.02.20224; 17:30 Uhr Informationen rund um die Funktionsweise von Bonus Cap-Zertifikaten und Faktor Optionsscheinen sowie zahlreichen anderen Produkten finden Sie hier bei onemarkets Wissen.