Am Mittwoch gibt es wieder mal Gewinne an der Börse. Der S&P 500 klettert um 0,6 Prozent auf 4.972 Punkte und nähert sich damit weiter der magischen Marke von 5.000 Stellen an. Seit Jahresbeginn liegt der Index bereits 4,2 Prozent im Plus. Nach Einschätzung der Analysten geht es den Bullen aber bald an den Kragen.4.861 Punkte - so lautete das durchschnittliche Kursziel der Analysten an der Wall Street für den S&P 500 für 2024. Das sind exakt 2,2 Prozent unter dem aktuellen Stand.Also jetzt besser ...

Den vollständigen Artikel lesen ...