Corporate News Delisting von EQS: Handel an der Frankfurter Wertpapierbörse endet mit Ablauf des 6. Mai 2024 Einbeziehung der EQS-Aktien in den Handel im Freiverkehr an der Frankfurter Wertpapierbörse endet mit Ablauf des 6. Mai 2024

Beendigung der Einstellung der Notiz der EQS-Aktien im Freiverkehr an der Börse München ist beantragt München, 7. Februar 2024. Das Übernahmeangebot der Pineapple German Bidco GmbH vom 4. Dezember 2023 an die Aktionäre der EQS Group AG zum Erwerb aller Aktien der Gesellschaft wurde am 2. Februar 2024 vollzogen. Wie zuvor angekündigt, hat die Gesellschaft mit Vollzug die Beendigung der Einbeziehung der Aktien der Gesellschaft (ISIN DE0005494165) in den Handel in den Freiverkehrssegmenten der Börsen Frankfurt und München beantragt. Die Frankfurter Wertpapierbörse hat am 6. Februar 2024 bekannt gemacht, dass die Einbeziehung der Aktien der Gesellschaft in den dortigen Freiverkehr (Scale und Basic Board) mit Ablauf des 6. Mai 2024 eingestellt und der Handel zu diesem Zeitpunkt beendet wird. Die Gesellschaft hat außerdem die Beendigung der Einstellung der Notiz der Aktien in m:access sowie im allgemeinen Freiverkehr der Börse München zum nächstmöglichen Zeitpunkt beantragt. Eine Entscheidung der Börse München wird zeitnah erwartet. Die Gesellschaft geht derzeit von einer Beendigung der Einstellung der Notiz der Aktien im Laufe des Mai 2024 aus. Die Einbeziehung der Aktien der Gesellschaft in den Handel im Freiverkehr an anderen Börsen und Handelsplätzen erfolgte nicht auf Veranlassung der Gesellschaft. Gleichwohl wird die Gesellschaft sich darum bemühen, auch die dortige Einbeziehung jeweils zu beenden. Kontakt: André Marques CFO Tel.: +49 89-444430033 Mob.: +49 175-5250009 Email.: andre.marques@eqs.com



