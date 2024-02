Silber kann die Unterstützung im Bereich von 22 US-Dollar weiterhin verteidigen und hat hier am heutigen Mittwoch das Tagestief bei direkt 22 Dollar erreicht, bevor es dann zu einem Abprall nach oben kam. Aktuell zeigt sich Silber mit einer bullischen Tageskerze mit einem langen unteren Schatten und einem kleinen Kerzenkörper direkt an der Unterstützung um 22 Dollar. Kommt es nun zu einem weiteren Hochlauf? Am Vortag hieß es im Insight: "Silber könnte ...

