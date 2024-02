Der DAX konnte am Vortag über den massiven Widerstandsbereich um 17.000 Punkte ansteigen und im Tageshoch 17.060 Punkte erreichen. In der Folge sackte der DAX wieder ab und ging bei 17.035 Punkten aus dem Handel. Am heutigen Mittwoch konnte der DAX die Marke von 17.000 Punkten aber nicht verteidigen und zeigt sich aktuell im Bereich von 16.930 Punkten tiefer. Zuvor hieß es im Insight: "Saisonal ist Anfang Februar mit einem kurzen Rücklauf und dann ...

Den vollständigen Artikel lesen ...