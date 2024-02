Endeavour Mining (ISIN: GB00BL6K5J42) veröffentlichte kürzlich Produktionszahlen für das vierte Quartal 2023 und das Gesamtjahr 2023, die von einem leichten Kursrückgang begleitet wurden. Trotz der Herausforderungen in der Goldproduktion in diesem Zeitraum gibt das Unternehmen optimistische Aussichten für 2024 bekannt. In diesem Bericht werfen wir einen genaueren Blick auf die gemeldeten Zahlen, die Wachstumsprognosen und die bevorstehenden Projekte von Endeavour Mining. Darüber hinaus betrachten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...