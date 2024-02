Gestoppte bzw. gedrehte Serien: BKS Bank Stamm -1,25% auf 15,8, davor 7 Tage ohne Veränderung , Bawag -3,61% auf 50,8, davor 4 Tage im Plus (10,16% Zuwachs von 47,84 auf 52,7), Kapsch TrafficCom -1,09% auf 9,1, davor 4 Tage ohne Veränderung , FACC +1,23% auf 5,78, davor 4 Tage im Minus (-3,06% Verlust von 5,89 auf 5,71), Rosenbauer 0% auf 29, davor 4 Tage im Minus (-4,92% Verlust von 30,5 auf 29), Immofinanz -0,46% auf 21,65, davor 3 Tage im Plus (0,69% Zuwachs von 21,6 auf 21,75), Strabag -0,69% auf 43,1, davor 3 Tage im Plus (3,21% Zuwachs von 42,05 auf 43,4), RBI -1,23% auf 19,25, davor 3 Tage im Plus (2,9% Zuwachs von 18,94 auf 19,49), Wolftank-Adisa -1,55% auf 12,7, davor 3 Tage im Plus (7,5% Zuwachs von 12 auf 12,9). Folgende Titel haben den Moving Average 100 ...

