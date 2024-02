Der US-Entertainment-Konzern Walt Disney hat am Mittwoch nach US-Börsenschluss seinen Quartalsabschluss präsentiert. Die Zahlen können zwar nicht alle überzeugen. Doch der Ausblick macht Hoffnung. Disney kündigte unter anderem eine Dividenden-Erhöhung und ein Aktienrückkauf-Programm an. Die Aktie kann nachbörslich kräftig zulegen. Der Unterhaltungs-Konzern Walt Disney hat im vergangenen Quartal die Verluste in seinem Streaming-Geschäft deutlich reduziert. Die Sparte mit dem Dienst Disney+ und dem ...

