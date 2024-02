© Foto: Richard Drew/AP/dpa - dpa-Bildfunk



Die im vergangenen Jahr angekündigten Einsparungen zeigen Wirkung: Disney verbessert sein operatives Ergebnis und kann sich angesichts der besseren Finanzlage die Erhöhung seiner Dividende leisten - um satte 50 Prozent!Trendwende? Sieht so aus! Ist das die Trendwende für das House of the Mouse? Walt Disney braucht sich mit den am Mittwochabend vorgelegten Zahlen nicht hinter Platzhirsch Netflix zu verstecken - vor allem ein Detail dürften ausschüttungsorientierte Anleger lieben! Im abgelaufenen Quartal hat das Medienimperium einen Umsatz von 23,5 Milliarden US-Dollar erzielt. Gegenüber dem Vorjahr bedeutet das einen unveränderten Erlös, während die Analystenschätzung um 270 Millionen …