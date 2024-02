Bernd Wünsche (Gurupress.de) - ITM Power hat nun wieder den Rückwärtsgang eingelegt. Der Handel am Mittwoch warf die Briten um weitere -2,7 % nach hinten. Schon am Tag zuvor hatte der Titel einen Abschlag von -8,2 % hinnehmen müssen. Das ist durchaus erheblich, denn die Aktie hatte am Montag und am vorhergehenden Freitag jeweils sehr deutlich zugelegt. Am Montag war es nach den [...]

Den vollständigen Artikel lesen ...