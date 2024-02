Bernd Wünsche (Gurupress.de) - Ein Trauerspiel erlebte am Mittwoch die Aktie von Nel Asa. Der Wert verlor am Ende zwar nicht mehr und konnte sich so gerade auf Vortagsniveau durchsetzen. Dennoch gibt es derzeit ein schlechtes Bild ab - der norwegische Konzern hat den tiefsten Kurs des gesamten Jahrzehnts verbucht. Schlechter geht es zunächst nicht oder kaum. Dabei werden keine neuen Nachrichten publik - was [...]

Den vollständigen Artikel lesen ...