Mit den jüngsten Zahlen gibt es neue Rekorde, auch im Kurs. Gewinn je Aktie im 4. Quartal 3,59 $, erwartet wurden 3,49 $. 8,3 Mrd. $ Umsatz liegen deutlich über den Schätzungen von 8,06 Mrd. $. Die Prognose für das jährliche Wachstum des Gewinns pro Aktie im mittleren bis hohen einstelligen Bereich wird positiv aufgenommen. Für das Gesamtjahr taxiert der CEO ein Gewinnwachstum von 7 bis 10 %. 30 % Plus beim operativen Cashflow untermauern das Aktienrückkaufprogramm von 17 Mrd. $, was im Herbst verkündet wurde. Eine Aufstockung erscheint möglich. KGV 26,5 für das laufende Jahr und KGV 24 für das nächste Geschäftsjahr gehen in Ordnung für diese Qualität. Die Aktie hat somit das Potenzial, entlang ihres Gewinntrends zzgl. der Ausschüttungen und Aktienrückkäufe zu steigen. Das wären jährlich rd. 10 %. Trendinvestment!



