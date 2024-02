SenioResidenz AG / Schlagwort(e): Vertrag

SenioResidenz AG schliesst mit Leukerbad Clinic AG neuen Mietvertrag ab



08.02.2024 / 07:00 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 16 KR

MEDIENMITTEILUNG



Ad hoc-Mitteilung gemäss Ziff. 16 Kotierungsreglement der BX Swiss



Zürich, 8. Februar 2024

Die SenioResidenz AG (BX Swiss AG: SENIO) hat mit der Leukerbad Clinic AG einen neuen, langfristigen Mietvertrag für die Klinik-Liegenschaft an der Willy-Spühlerstrasse 2 in Leukerbad abgeschlossen. Der neue Vertrag läuft wiederum bis ins Jahr 2038 und umfasst einen jährlichen Basismietzins von CHF 1.44 Millionen sowie eine potenzielle Umsatzmiete, die sich ab einem bestimmten Jahresumsatz der Leukerbad Clinic AG an deren Umsatzgrösse bemisst. Der neue Mietvertrag wurde rückwirkend per 1. Mai 2023 abgeschlossen.



Mit diesem Vertrag, der in enger Absprache zwischen den Parteien und dem Sachwalter betreffend Sanierung der Leukerbad Clinic AG zustande gekommen ist, konnte das Nachlassstundungsverfahren der Mieterin mit gestrigem Beschluss des zuständigen Gerichts beendet werden. Durch den neuen Mietvertrag kann die SenioResidenz AG die langfristige Vermietung ihrer Liegenschaft sicherstellen und gleichzeitig bleibt auch ein Klinikbetrieb in der Region für die Patienten und Mitarbeitenden erhalten.



Vorläufige, ungeprüfte Jahresergebnisse 2023

Die erwarteten Mieterträge basierend auf dem neuen Mietvertrag für die Liegenschaft in Leukerbad beeinflussen die Discounted Cashflow Bewertung des unabhängigen Immobilienschätzers Wüest Partner AG in der Jahresrechnung 2023. Die Liegenschaft in Leukerbad wurde gegenüber der Halbjahresbewertung 2023 um CHF 12.9 Millionen abgewertet, was im Rahmen der im November 2023 bereits kommunizierten Grössenordnung liegt. Der Gesamtwert des Immobilienportfolios der SenioResidenz AG beträgt nach vorläufigen, ungeprüften Ergebnissen per 31. Dezember 2023 CHF 240.6 Millionen (2022: CHF 228.4 Millionen). Der Mietertrag 2023 lag bei CHF 10.8 Millionen (2022: CHF 10.9 Millionen). Die Bewertung des gesamten Immobilienportfolios durch Wüest Partner AG führte zu einem Verlust aus Neubewertung von CHF -22.0 Millionen (2022: CHF -2.4 Millionen), was nebst der erwähnten Abwertung der Leukerbad Liegenschaft insbesondere auf eine Erhöhung der Diskontierungssätze bei den bestehenden Renditeliegenschaften infolge des gestiegenen Zinsumfelds zurückzuführen ist. Voraussichtlich beläuft sich der Verlust inklusive Neubewertungen somit auf CHF -12.9 Millionen für das Geschäftsjahr 2023 (2022: Gewinn inkl. Neubewertungen CHF 3.1 Millionen). Der Gewinn ohne Berücksichtigung der Neubewertungen liegt bei CHF 4.9 Millionen (2022: CHF 5.0 Millionen). Auf Basis des Ergebnisses pro Aktie errechnet sich somit ein voraussichtlicher Verlust pro Aktie inklusive Neubewertungen von CHF -5.05 beziehungsweise ein Gewinn pro Aktie exklusive Neubewertungen von CHF 1.90 (2022: Gewinn von CHF 1.23 inkl. Neubewertungen und CHF 1.97 exkl. Neubewertungen). Der Net Asset Value pro Aktie liegt voraussichtlich bei CHF 45.94 per 31. Dezember 2023.



SenioResidenz AG veröffentlicht den vollständigen Jahresbericht 2023 und weitere Details zum Jahresergebnis 2023 am 23. Februar 2024.

Kontaktperson

Peter Mettler

Delegierter des Verwaltungsrats und CEO

SenioResidenz AG

Feldeggstrasse 26

CH-8008 Zürich

Tel +41 (0)44 905 20 90

info@senio.ch

www.senio.ch





Wichtige Termine 2024:

23. Februar 2024 Publikation Jahresergebnisse und Jahresbericht 2023 27. März 2024 Ordentliche Generalversammlung 2024